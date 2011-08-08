Southwest Airlines mit leicht mehr Passagieren

Im Juli 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,127 Millionen Fluggästen 0,4 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli 2011 um 6,6 Prozent auf 11,811 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuli um 5,9 Prozent auf 10,047 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozent auf 85,1 Prozentpunkte. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 64,534 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von 3,4 Prozent entspricht.