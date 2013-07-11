Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Im Juni 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,030 Millionen Fluggästen 0,6 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 1,7 Prozent auf 11,588 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,3 Prozent auf 9,846 Milliarden Sitzplatzmeilen ebenfalls gestiegen. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 85,0 Prozent verbessert. In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 54,446 Millionen bezahlende Fluggäste, was in etwa gleich viele waren wie im gleichen Vorjahreszeitraum.