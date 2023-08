Southwest Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,541 Millionen Fluggästen 0,1 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im August 2011 um 4,2 Prozent auf 11,321 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,9 Prozent auf 9,347 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich um marginale 0,2 Prozent auf 82,6 Prozentpunkte. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 74,068 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von 3,0 Prozent entspricht.