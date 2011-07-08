Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Im Juni 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,894 Millionen Fluggästen 3,3 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni 2011 um 6,2 Prozent auf 11,485 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 7,5 Prozent auf 9,631 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um gut einen Prozent auf 83,9 Prozentpunkte. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 54,408 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von 4,0 Prozent entspricht.