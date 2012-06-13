Southwest Airlines meldet weniger Passagiere

Im Mai 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,593 Millionen Fluggästen 1,1 Prozent weniger bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresmai.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Mai um 2,6 Prozentpunkte auf 11,037 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresmai um 2,6 Prozentpunkte auf 8,974 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent verschlechtert. In den ersten fünf Monaten flogen mit Southwest Airlines 44,450 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Minus von 0,1 Prozent entspricht.