Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Im Mai 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,697 Millionen Fluggästen 4,3 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresmai.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Mai 2011 um 4,2 Prozent auf 11,142 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 10,6 Prozent auf 9,213 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um 4,8 Punkte auf 82,7 Prozentpunkte. In den ersten fünf Monaten flogen mit Southwest Airlines 44,514 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von 4,2 Prozent entspricht.