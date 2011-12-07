Southwest Airlines meldet Novemberzahlen

Im November 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,153 Millionen Fluggästen 1,7 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November 2011 um 0,7 Prozent auf 10,145 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,5 Prozent auf 8,276 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 101,208 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Wachstum von 2,5 Prozent entspricht.