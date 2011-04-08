Southwest Airlines mit Wachstum
08.04.2011 BGRO
Im März 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,69 Millionen Fluggästen 5,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.
Im März 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,69 Millionen Fluggästen 5,8 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmärz.
Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im März 2011 um 8,9 Prozent auf 8,982 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 9,8 Prozent auf 7,333 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,6 Punkte auf 81,6 Prozentpunkte. In den ersten drei Monaten flogen mit Southwest Airlines 25,6 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 8 Prozent entspricht.