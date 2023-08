Southwest Airlines mit Wachstum

Im März 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,69 Millionen Fluggästen 5,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

