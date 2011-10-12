Southwest Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2011 stiegen bei Southwest Airlines mit 8,547 Millionen Fluggästen 2,5 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresseptember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im September 2011 um 3,8 Prozent auf 10,185 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 6,4 Prozent auf 7,929 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,3 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahrs flogen mit Southwest Airlines 82,615 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von knapp 3,0 Prozent entspricht.