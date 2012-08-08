Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Im Juli 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,216 Millionen Fluggästen 1,0 Prozentpunkte mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli 2012 um 0,6 Prozentpunkte auf 11,878 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage blieb mit 10,044 Milliarden Sitzplatzmeilen praktisch gleich hoch wie im Vorjahresjuli. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 64,636 Millionen bezahlende Passagiere, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht.