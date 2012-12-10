Southwest Airlines meldet Novemberzahlen

Im November 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 8,850 Millionen Fluggästen 3,3 Prozent weniger bezahlende Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November 2012 um 0,4 Prozentpunkte auf 10,187 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Gegenüber dem Vorjahresnovember ist die Nachfrage um 1,5 Prozentpunkte auf 8,149 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 100,736 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten entspricht.