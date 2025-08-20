LATAM gibt Julizahlen bekannt

LATAM Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juli 2025 insgesamt 7,904 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 7,9 Prozent.

Das Angebot wurde bei LATAM verglichen mit dem Vorjahresjuli um zehn Prozent auf 15,225 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 10,4 Prozent auf 13,199 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 86,7 Prozent, dies entspricht einer leichten Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung lag im Juli bei 362 Millionen abgeflogenen Tonnenkilometern und liegt damit sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Frachtauslastung gibt LATAM mit 51,6 Prozent an, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozentpunkten.