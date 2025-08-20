Mehr Fracht am Flughafen Wien

Luftfracht am Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Steigerung um neun Prozent: Flughafen Wien fertigt im ersten Halbjahr 2025 mehr Fracht ab.

Erfolgreiche Cargo-Bilanz am Flughafen Wien: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnte der Airport die abgefertigte Tonnage um 12.822 Tonnen auf 154.001 Tonnen steigern. Das sind neun Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

„Mit einem Plus von 9% legte die Luftfracht am Flughafen Wien im ersten Halbjahr 2025 deutlich zu. Starke Zuwächse verzeichneten wir dabei vor allem im April mit +13% und Mai mit +15%. Treiber dafür sind vor allem der E-Commerce-Bereich und die Aufnahme neuer Langstrecken-Verbindungen ab Wien. Vor allem als Fracht-Hub zwischen Asien und Südosteuropa ist der Flughafen Wien hier ausgezeichnet etabliert“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Der Flughafen Wien sieht im E-Commerce weiteres Wachstumspotenzial, vor allem im Bereich der reinen Cargo-Verbindungen. Für dieses Wachstum sind wir gerüstet: Das Abfertigungs-Equipment ist vorhanden, Frachter-Positionen sind fertig gebaut und befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Cargo-Warehouse. Dazu haben wir bestens ausgebildetes und routiniertes Personal im Ramp und Cargo Handling. Für das zweite Halbjahr 2025 rechnen wir mit einer weiteren Zunahme bei den Importen nach Europa“, ergänzt Mag. Michael Zach, Senior Vice President Ground Handling & Cargo Operations der Flughafen Wien AG.

Die Beiladefracht stieg von Jänner bis einschließlich Juni 2025 um 9.476 auf 67.070 Tonnen – 16 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung, die sich in den ersten drei Monaten des Jahres abgezeichnet hatte, setzte sich auch im zweiten Quartal fort und konnte erneut die leicht rückläufigen reinen Luftfracht-Tonnagen mehr als ausgleichen. Im Mai steigerte der Flughafen Wien seine Beiladefracht sogar um 25 Prozent auf 12.413 Tonnen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die im ersten Halbjahr abgefertigte Tonnage im Pharma Handling Center legte ebenfalls zu – und zwar um 12,0 Prozent auf insgesamt 2.040 Tonnen. Der Flughafen Wien bietet als einer der wenigen in Mittel- und Osteuropa ein spezialisiertes Pharma Handling Center. Dieses sichert den fachgerechten Transport mit ungebrochener Kühlkette.

Von Jänner bis Ende Juni des laufenden Jahres wurden 81.162 Tonnen über den Vienna Airport importiert, was einem Plus von vier Prozent entspricht. Die Export-Zahlen steigerten sich sogar um 15 Prozent auf 72.839 Tonnen.

Über den Cargo-Hub Flughafen Wien

Mit seiner geografisch günstigen Lage in Europa hat sich der Flughafen Wien als wichtiges globales Frachtdrehkreuz für Mittel- und Osteuropa etabliert. Insbesondere für interkontinentale Transporte wird der Flughafen Wien von führenden Frachtairlines angeflogen. Der Standort bietet mit seiner 24-Stunden-Betriebsbereitschaft schnelle Umschlagzeiten an. Für die Luftfracht stehen 10 Flugzeugstellplätze der Kategorie F (Boeing 747, Antonow 124) in unmittelbarer Nähe zum Abfertigungsgebäude zur Verfügung. Der Flughafen ist fest im europäischen Netz der Luftfrachtersatzverkehre verankert. Innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden werden die wichtigsten Verbraucher- und Wirtschaftszentren Mittel- und Osteuropas erreicht. Die in Wien börsennotierte Betreibergesellschaft Flughafen Wien AG ist mit mehr als 5.400 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in seiner Region.