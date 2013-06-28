Southwest Airlines meldet Passagierzunahme

Im Mai 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,939 Millionen Fluggästen 3,6 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresmai.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Mai um 3,4 Prozent auf 12,043 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 4,2 Prozent auf 9,348 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist von 81,3 auf 81,9 Prozent um 0,6 Prozentpunkte angestiegen. In den ersten fünf Monaten flogen mit Southwest Airlines 44,416 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Minus von 0,1 Prozent gleichkommt.