Wizz Air kooperiert nun mit Travelfusion

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air geht eine neue strategische Vertriebspartnerschaft mit Travelfusion ein, der weltweit größten Content-Aggregator-Plattform für die Reisebranche, die ab sofort in allen Märkten verfügbar ist.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt im kontinuierlichen Engagement von Wizz Air, die Erreichbarkeit, Erschwinglichkeit und Konnektivität für Reisende in Europa und darüber hinaus zu verbessern.

Derzeit werden viele Reisen in Europa noch nicht von Fluggesellschaften selbst abgewickelt. 45 Prozent der Reisenden buchen über einen Kanal wie Online-Reisebüros (OTA), 72 Prozent der Passagiere weltweit bevorzugen Online-Buchungen. Diese Zusammenarbeit ist die erste strategische Partnerschaft von Wizz Air mit einem Content-Aggregator und ein wichtiger Meilenstein in der überarbeiteten Geschäftsstrategie der Fluggesellschaft, den Zugang zu ihren Tarifen und Dienstleistungen über führende Online-Reisebüros und Buchungsplattformen zu erweitern. Durch diese Partnerschaft wird Wizz Air seine Tarife und Dienstleistungen einem breiteren Kundenkreis aus Millionen potentieller Passagiere zugänglich machen, darunter großen Online-Reisebüros, Reisemanagementunternehmen (TMC), Online-Buchungstools (OBT) und Reiseveranstalter, die mit dem globalen Netzwerk von Travelfusion verbunden sind. Im Gegenzug erhält Travelfusion Zugang zu einer der am schnellsten wachsenden Low Cost Airlines Europas, die unschlagbare Tarife, ein expandierendes Streckennetz und ein umfangreiches Portfolio an Zusatzleistungen bietet.

„Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Schritt zu tun, um die Tarife von Wizz Air für Kunden, die über Drittplattformen buchen, sichtbarer und zugänglicher zu machen. Diese Vereinbarung markiert den Beginn einer strategischen Zusammenarbeit mit Online-Reisebüros und Aggregatoren“, sagt Silvia Mosquera, Commercial Officer von Wizz Air. „Durch die Zusammenarbeit mit Travelfusion machen wir einen ersten Schritt, um den Zugang zu den günstigen Tarifen von Wizz Air im Einklang mit dem Preisgrundsatz unseres Customer First Compass zu erweitern. Im letzten Geschäftsjahr haben wir mehr als 68 Millionen Menschen über unser umfangreiches Streckennetz mit über 200 Zielen befördert, in diesem Jahr streben wir 75 Millionen an. Wir möchten Reisen für noch mehr Passagiere noch zugänglicher machen und ihnen mehr Transparenz während ihrer gesamten Reise bieten. Let’s WIZZ!”

Dies ist die erste Vertriebspartnerschaft von Wizz Air mit einem Content-Aggregator und unterstreicht den Fokus der Fluggesellschaft auf intelligente, strategische Kooperationen, die ein skalierbares, kosteneffizientes Wachstum unterstützen und gleichzeitig ihr Engagement für erschwingliche Reisen bekräftigen. Wizz Air betont, dass seine Niedrigsttarife und das gesamte Angebot an Zusatzleistungen – darunter Sitzplatzauswahl, Priority Boarding, Gepäckoptionen und vieles mehr – weiterhin über die Website und die mobile App von Wizz Air verfügbar sein werden und Kunden, die direkt buchen, den besten Wert bieten.

„Wir freuen uns sehr, diese wegweisende Partnerschaft mit Wizz Air bekannt zu geben“, sagte Eytan Bicaci Baruh, Vice President Commercial von Travelfusion. „Diese Zusammenarbeit stärkt die kontinuierliche Mission von Travelfusion, möglichst umfangreiche Inhalte anzubieten, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der Bereitstellung von Inhalten von Billigfluggesellschaften für unser globales Netzwerk von Reisebürokunden liegt. Wir laden alle Reisebüros, die Zugang zu den einzigartigen Inhalten von Wizz Air erhalten möchten, unabhängig davon, ob sie bereits Kunde von Travelfusion sind oder noch nicht, ein, sich uns auf diesem spannenden nächsten Schritt unserer Reise anzuschließen.”

Die nahtlose Vertriebstechnologie von Travelfusion ermöglicht es Partnern wie Wizz Air, ihre Inhalte sofort über ein umfangreiches Reisebüro-Netzwerk zugänglich zu machen und so Geschwindigkeit, Effizienz und Reichweite bei der Bereitstellung zu gewährleisten. Wizz Air und Travelfusion planen für die zweite Hälfte des Jahres 2025 weitere Verbesserungen in den Bereichen Agenturkonnektivität, Kundenservice und Streckenverfügbarkeit.

