AW09 in Serienkonfiguration abgehoben

AW09 Helikopter Nummer 6 absolviert Jungfernflug (Foto: Leonardo)

Anfang August hat das AW09-Programm einen weiteren Meilenstein erreicht: In Vergiate ist die sechste Maschine aus dem AW09 Entwicklungsprogramm zum Erstflug abgehoben.

Die fünf Prototypen des AW09 wurden allesamt in Mollis gebaut, nach wie vor läuft dort die Flugerprobung mit den beiden AW09 HB-ZXD und dem HB-ZXF auf dem Weg zur EASA-Zertifizierung. Nach der Übernahme der Kopter Group durch den Leonardo-Konzern wurde auch klar, dass die Serienfertigung des AW09 nicht in Mollis, sondern im Leonardo-Werk in Vergiate aufgebaut wird. Mit dem sechsten AW09, dem weitergehend dem Serienstandard entsprechenden S6 I-EASR, hat nun der erste AW09 abgehoben, der in Norditalien gebaut wurde. Er wird die Vorserienmaschinen im noch laufenden Zertifizierungsprogramm unterstützen. Es wird erwartet, dass die Zertifizierung in einigen Monaten erreicht werden kann.