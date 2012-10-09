Southwest Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 8,366 Millionen Fluggästen 2,1 Prozent weniger bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresseptember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im September um einen Prozentpunkt auf 10,084 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 2,1 Prozentpunkte auf 7,762 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 77 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 82,739 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von 0,1 Prozentpunkt entspricht.