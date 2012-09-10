Southwest Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,737 Millionen Fluggästen zwei Prozent mehr bezahlende Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit führende Low Cost Carrier verminderte die Verkehrsleistung im August 2012 um 1,8 Prozentpunkte auf 11,119 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf 9,357 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf solide 84,2 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 74,373 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Plus von 0,4 Prozentpunkten entspricht.