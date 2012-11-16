Southwest Airlines meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,147 Millionen Fluggästen 3,1 Prozent weniger bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresoktober.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Oktober um 1,6 Prozentpunkt auf 10,527 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,4 Prozentpunkte auf 8,497 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gegangen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 91,886 Millionen bezahlende Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von Plus von 0,2 Prozentpunkten.