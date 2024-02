Mit Emirates auf die Seychellen

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Die Fluggesellschaft Emirates setzt die erfolgreiche Partnerschaft mit Seychelles Tourism fort und bietet damit optimale Anbindungen für Schweizer Reisende.

Emirates und Seychelles Tourism setzen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2024 fort und fördern so gemeinsam Handel und Tourismus auf dem Archipel. Schweizern und anderen internationalen Besuchern eröffnen sich so grossartige Erlebnisse. Emirates fliegt die Seychellen seit 2005 an und feiert im nächsten Jahr das 20-jährige Bestehen von Flügen auf die Inselgruppe.

Zusammen mit anderen Destinationen im Indischen Ozean gehören die Seychellen zu den beliebtesten Reisezielen von Emirates-Reisenden aus der Schweiz. Jährlich entdecken durchschnittlich 15.000 Schweizer die Seychellen und verbringen in der Regel rund zehn Tage dort, hauptsächlich auf den drei Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue. Zu den beliebtesten Aktivitäten der Schweizer Seychellen-Besucher gehören Wanderungen und Spaziergänge, Insel-Hopping, Kreuzfahrten, kulturelle Aktivitäten, die Erkundung von Naturschutzgebieten, Tauchen, Fischen und der Genuss der lokalen kreolischen Küche.

Komfortable Verbindungen auf die Seychellen mit Emirates

Die Seychellen sind mit Emirates einfach und bequem zu erreichen. Die Fluggesellschaft bietet derzeit insgesamt 28 Flüge pro Woche von Zürich und Genf nach Dubai und weiter nach Mahé an und verbindet so die Inselgruppe mit über 140 Destinationen auf der ganzen Welt. Derzeit fliegt Emirates zweimal täglich ab Zürich und zweimal täglich ab Genf und bietet damit eine ideale Anbindung über das Drehkreuz der Airline in Dubai.

Ein unvergesslicher Valentinstag im Paradies

Die Seychellen versprechen Paaren eine entspannte Atmosphäre und besondere Momente zu zweit – sie sind der perfekte Ort für einen unvergesslichen Valentinstag. Ganz gleich, ob Verliebte die Zweisamkeit in einem privaten Bungalow am Strand suchen oder einen einzigartigen Sonnenuntergang bei einem Candlelight-Dinner geniessen möchten – die Seychellen bieten den perfekten Rahmen für eine romantische Reise. Auf den Inseln finden Besucher Abgeschiedenheit und Ruhe von der Hektik des Alltags.

Mehr als 100 Strände zur Auswahl

Weisse Sandstrände, Palmen, Mangrovenwälder und kristallklares, türkisfarbenes Wasser machen die Seychellen zu einem perfekten Reiseziel für alle, die einzigartige tropische Ferien verbringen möchten. Zu den schönsten Stränden der vielen Inseln gehört der Anse Source d'Argent auf La Digue, der auch einer der meistfotografierten Strände der Welt ist. Wer bereits morgens an den Strand fährt, kann seine Schönheit auch ohne viele andere Besucher erleben. Ein weiterer besonders schöner Strand ist Anse Soleil, der in einer kleinen, verträumten Bucht im Südwesten von Mahé liegt. Weisser Pudersand und viele beeindruckende Palmen machen ihn zu einem perfekten Ort für einen Strandtag.

Wandern und Radfahren in den Bergen der Seychellen

Mit über 900 Metern ist der Morne Seychellois auf der Hauptinsel Mahé der höchste Berg der Seychellen, der neben zahlreichen anderen Inseln des Landes hervorragende Bedingungen zum Wandern und Mountainbiken bietet. Auf der Insel Praslin sind verschiedene Traumstrände mit Wanderwegen verbunden. Je nachdem, welchen Weg die Wanderer einschlagen, geht es einmal steil bergauf, durch vielfältige Vegetation oder es eröffnet sich ein einzigartiger Blick über die Nachbarinseln.

Vielfältige Natur und Tierwelt an Land und im Wasser

Bis ins 18. Jahrhundert waren die Seychellen nicht besiedelt, was eine üppige Flora hervorgebracht hat. Ein einzigartiges Beispiel für die vielfältige Vegetation der Inseln ist die Coco de Mer auf Praslin, die Frucht mit dem grössten Samen der Welt. Doch nicht nur spektakuläre Naturlandschaften erwarten Reisende auf den Seychellen, sondern auch eine einzigartige Tierwelt: von der Aldabra-Riesenschildkröte bis hin zu schwarzen Papageien oder Russseeschwalben. Viele von ihnen haben ihr Zuhause auf Bird Island – der Name ist Programm.

Faszinierende Kultur erleben

Die Mischung aus afrikanischer, asiatischer und europäischer Kultur macht die Seychellen zu einem einzigartigen und faszinierenden Reiseziel. Besucher tauchen ein in eine vielfältige Kultur, die von Musik, Tanz und zahlreichen lebenslustigen Festlichkeiten geprägt ist. Obwohl ein Grossteil der Bewohner Christen sind, finden sich auch zahlreiche beeindruckende und farbenfrohe Hindu-Tempel auf den Inseln, die eine Besichtigung Wert sind. Wer mag lernt mehr über die spannende Geschichte der Insel im Indischen Ozean im Seychelles National Archive in der Hauptstadt Victoria, auf Mahé.

Lokale kreolische Küche geniessen

Die traditionelle kreolische Küche der Seychellen ist geprägt von indischen und asiatischen Aromen, feinen Gewürzen und exotischen Zutaten. Frischer Fisch und Meeresfrüchte dürfen ebenso wenig fehlen wie reife Früchte. Zu den klassischen Gerichten gehören Fisch-Curry in einer reichhaltigen und würzigen Kokoscreme, sowie Mangosalat und Papayakuchen. Auch Wurzelgemüse wie Maniok und Brotfrucht werden in zahlreichen Speisen verwendet. Köstlich ist auch das Linsengericht Lantir, das häufig als Beilage zu Fisch- und Fleisch-Spezialitäten serviert wird. Besucher der Trauminsel lassen sich von den kreolischen Aromen verwöhnen und geniessen dazu ein Glas Kalou, einen vergorenen Wein aus den Blüten der Kokospalme mit süss-herbem Geschmack.