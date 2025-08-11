Lufthansa Lockheed L-1649A Super Star

Lufthansa Lockheed L-1649A Super Star (Foto: Lufthansa)

Das ehemalige Flaggschiff von Lufthansa, die Lockheed L-1649A Super Star, erstrahlt wieder in altem Glanz.

Die Ikone der Lüfte von einst hat nun wieder das klassische Erscheinungsbild der 1950-er-Jahre. In den vergangenen Wochen erhielt das Flugzeug am Flughafen Münster/Osnabrück eine komplett neue Lackierung. Die Arbeiten übernahm Altitude Paint Services (APS), wobei der Hamburger Hersteller Mankiewicz rund 500 Liter Speziallack kostenfrei zur Verfügung stellte.

Lufthansa Lockheed L-1649A Super Star (Foto: Lufthansa)

Eine besondere Herausforderung war die Lackierung der legendären Parabeln als eines zentralen Elements des damaligen Lufthansa Designs. Die Lackierung erfolgte anhand historischer Unterlagen aus dem Unternehmensarchiv sowie der präzisen Lackierplanung der Abteilung Graphics Solutions von Lufthansa Technik in Hamburg.

Lufthansa Lockheed L-1649A Super Star (Foto: Lufthansa)

Bereits in der kommenden Woche wird die Super Star per Schwertransport zum Flughafen Frankfurt transportiert. Pünktlich zum 100. Gründungsjubiläum der ersten Lufthansa bildet sie dort vom Frühjahr 2026 an zusammen mit der legendären Junkers Ju 52 D-AQUI die Hauptattraktion des neuen Konferenz- und Besucherzentrums der Lufthansa Group.

Über die Super Star:

Im Jahr 1957 stieß die Lockheed Super Star zur Lufthansa Flotte und erhielt erstmals als exklusivste Reiseart die Senator-Klasse. Schwerpunkt des Einsatzes war die Verbindung nach New York; nonstop über den Nordatlantik. Somit stellte das Flugzeug auch technisch gesehen eine Meisterleistung dar. Mit seinen vier Kolbenmotoren schloss sie das Kapitel der klassischen Propellerflugzeuge ab. Diese bis zu 17 Stunden dauernden Flüge starteten in Hamburg, wo sich auch die Instandhaltungsbasis befand. Die Super Star ist 35,42 Meter lang und hat Spannweite von 45,18 Metern, die Höhe beträgt 7,12 Meter.