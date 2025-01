Starke Nachfrage nach Madagaskar

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates beobachtet eine starke Nachfrage für Flüge nach Madagaskar und baut das Angebot weiter aus.

Nach dem erfolgreichen Start und Erstflug von Emirates nach Madagaskar im September 2024, bietet die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt ab dem 2. April weitere zusätzliche Linienflüge zwischen Antananarivo und Dubai an und erweitert damit den Flugplan von vier auf sechs Flüge pro Woche.

Da die derzeit vier wöchentlichen Flüge nahezu voll ausgelastet sind, unterstützt Emirates mit der Aufstockung des Sitzplatzangebots die Bemühungen Madagaskars, die Besucherzahlen im Land zu erhöhen, und bietet Reisenden gleichzeitig eine grössere Auswahl bei der Planung von Reisen in und aus dem beliebten Reiseziel am Indischen Ozean.

Essa Sulaiman Ahmad, Emirates Senior Vice President of Commercial Operations für Westasien und den Indischen Ozean sagt: „Wir freuen uns, unser Angebot nach Madagaskar durch zwei zusätzliche Flüge pro Woche zu erweitern, da die Nachfrage nach Reisen seit der Aufnahme des Flugbetriebs stark gestiegen ist. Unsere zunehmenden Verbindungen auf die Insel bedeuten eine bessere Anbindung, mehr Auswahl und bequeme Optionen für Reisende. Die Erweiterung des Angebots wird auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Madagaskar und den Vereinigten Arabischen Emiraten stärken, indem mehr ein- und ausgehende Freizeit- und Geschäftsreisen auf die Insel unterstützt und die Handelswege durch zusätzliche Frachtkapazitäten gestärkt werden.“

Erst vor kurzem hat Emirates seine Flüge für einen vorübergehenden Zeitraum von vier auf fünf wöchentliche Flüge erhöht, um der saisonalen Nachfragen nachzukommen. „Wir haben die touristische Agenda des Landes fleissig unterstützt, indem wir die Destination in unserem gesamten Streckennetz beworben haben, was sich in den guten Buchungen widerspiegelt. Wir werden alles daran setzen, das Bewusstsein für den einzigartigen Charme und die atemberaubenden Naturlandschaften der pulsierenden Insel weiter zu schärfen, um ein nachhaltiges Verkehrswachstum zu unterstützen“, ergänzt Ahmad.

Die Flüge zwischen Dubai und Antananarivo über Mahé werden sechs Mal pro Woche angeboten. EK707 verlässt den Dubai International Airport (DXB) täglich um 08:55 Uhr in Richtung Seychelles International Airport (SEZ), landet um 13:35 Uhr und hebt dann wieder um 15:05 (ausser montags) in Richtung Antananarivo (TNR) ab, mit Ankunft um 16:50 Uhr. Alle Zeiten sind Ortszeiten. Der Rückflug E708 startet um 18:35 Uhr in TNR (ausser montags) und landet um 22:20 Uhr in SEZ. Der Weiterflug erfolgt um 23:50 Uhr und landet um 04:20 am Folgetag in DXB. Zudem wird es jeden Montag um 21:45 Uhr von SEZ einen weiteren Flug geben, der am Folgetag um 02:15 Uhr in DXB landet.

Durch die globale Unterstützung von Emirates und Bewerbung als Top-Feriendestination bei seinen Reiseveranstaltern, ist es der Fluggesellschaft gelungen, Madagaskars Tourismusziele zu fördern. Unter anderem hat Emirates für 32 seiner Top-Reisebüros aus den wichtigsten Zubringermärkten Gruppenreisen auf die Insel geplant. Madagaskar ist bekannt für seine blühende Artenvielfalt und verfügt über drei UNESCO-Welterbestätten.

In den letzten Monaten verzeichnete die Fluggesellschaft eine starke Nachfrage nach Madagaskar. Mit der Aufstockung der Flüge nach Madagaskar verfügt Emirates an Bord der Boeing 777 über zusätzliche Frachtkapazitäten für Importe und Exporte. Insgesamt können bis zu 20 Tonnen Fracht pro Flug im Frachtraum des Flugzeugs geladen werden.