ASG platziert Großbestellung bei Boeing

Avia Solutions Group bestellt 80 Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Die Avia Solutions Group (ASG) hat heute einen Großauftrag über 80 Boeing 737 MAX Verkehrsflugzeuge bekanntgegeben, der Auftrag unterteilt sich auf 40 feste Bestellungen und 40 Vorkaufsrechte.

Die in Dublin ansässige Avia Solutions Group hat zum ersten Mal in ihrer Firmengeschichte eine solche Bestellung bei einem Flugzeugproduzenten getätigt. Dieser Auftrag ist Teil einer laufenden Strategie des weltweit größten Wet-Lease-Anbieters, in die Stärkung seiner Kapazitäten zu investieren, um der anhaltend starken Nachfrage von Fluggesellschaften weltweit nach zusätzlichen Flugzeugen während der Hochsaison gerecht zu werden. Die Auslieferungen beginnen im Jahr 2030. Die Gruppe betreibt derzeit eine Flotte von 220 Flugzeugen, darunter 14 Boeing 737-8.