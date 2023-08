USA und Japan erzielen Open Skies Abkommen

Die USA und Japan haben ein für die Luftfahrt historisches Abkommen erzielt, dass den Passagier- und Cargoverkehr vereinfacht und die Möglichkeit für stärkere Allianzen eröffnet.

Für American Airlines und andere US Fluggesellschaften, die bislang nicht direkt nach Tokyo fliegen durften, sind dies gute Neuigkeiten. Das Abkommen könnte auch der finanziell strapazierten Japan Airlines gelegen kommen. Seit Jahrzehnten wurde der Markt zwischen den beiden Staaten von einer handvoll Airlines kontrolliert, darunter United Airlines, Northwest Airlines und FedEx. In Japan sind JAL und All Nippon Airways die dominierenden transpazifischen Airlines. Mit dem neuen Abkommen wird es allen Airlines erlaubt sein, Routen und Destinationen gemäss der bestehenden Nachfrage anzubieten. Auch Code-Sharing Verträge sollen künftig erlaubt sein.