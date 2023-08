China Southern darf Tickets in Taiwan verkaufen

China Southern ist die erste chinesische Fluggesellschaft, die in Taiwan Flugkarten für ihre Flüge nach China verkaufen darf.

Erst seit Dezember 2008 sind direkte Flüge zwischen Taiwan und China möglich, zuerst wurden nur ganz zögerlich Charterflüge zugelassen, jetzt lässt sich das Bedürfnis am Markt nicht mehr stoppen und immer mehr direkte Linienflüge werden zugelassen. Kürzlich hat Air China von den Behörden die Erlaubnis erhalten, Flüge zwischen National China und dem Festland Chinas anzubieten. Als erste chinesische Fluggesellschaft bekam China Southern in der vergangenen Woche die behördliche Bewilligung eine Zweigniederlassung in Taipei zu eröffnen, um dort ihre touristischen Direktflüge zu vermarkten. Büros bestanden bereits aber Tickets durften nicht verkauft werden. China Southern bietet momentan zwölf Flüge pro Woche von Guangzhou, Shanghai and Shenzhen nach Taipei an.