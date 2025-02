Sonderangebot bei Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Dem Winter entfliehen: Mit Emirates nach Dubai fliegen und kostenfreien Eintritt zum Sky Views Observatory erhalten

Emirates bietet ab 6. Februar 2025 ein neues Angebot für Reisende, die über Dubai fliegen oder einen Besuch in der Metropole planen, um dem Winter zu entfliehen.

Bei einer Flugbuchung mit Emirates bis zum 26. Februar 2025 erhalten Passagiere kostenlosen Zugang zum Sky Views Observatory mit der spektakulären Sky Glass Slide, sowie dem Fountain Boardwalk.

Das Angebot gilt für alle Hin- und Rückflüge nach Dubai für Reisen zwischen 9. Februar 2025 und 29. März 2025 und ist auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro verfügbar.

Noch mehr aus der Reise mit Emirates machen

Mit verschiedenen Programmen bietet Emirates seinen Passagieren noch mehr Möglichkeiten, das Beste aus ihrem Aufenthalt in Dubai herauszuholen:

My Emirates Pass – Um bis zum 31. März 2025 von exklusiven Rabatten und Angeboten in Dubai und den VAE zu profitieren, zeigen Reisende einfach ihre Emirates-Bordkarte vor und sparen damit beim Ticketkauf für einige der grössten Familienattraktionen, wie At The Top Burj Khalifa, The Palm Monorail, The View at The Palm oder City Sightseeing. Reisende geniessen die Sonne im Aquaventure-Wasserpark in Atlantis The Palm und den Nervenkitzel im Indoor-Themenpark IMG Worlds of Adventure oder im Dubai Parks & Resorts. Neben den üblichen über 600 Angeboten erhalten Emirates-Passagiere in dieser Saison zudem kostenlosen Zugang zum Vision Pavilion in der Expo City.

Skywards-Partner – Mitglieder des Treueprogramms Emirates Skywards sammeln Meilen bei Partnern auf der ganzen Welt, wie Hotels, Fluggesellschaften, Autovermietungen, im Einzelhandel oder bei Banken. Mitglieder können ihre Meilen für Prämientickets, Upgrades oder sogar Eintrittskarten für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen. Zu den Partnern in Dubai gehören Dubai Duty Free, Skywards Everyday, Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays und viele mehr.

