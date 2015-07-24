airberlin sagt JA zu Griechenland

airberlin Boeing 737-800 (Foto: airberlin)

Die airberlin group hält am geplanten Flugprogramm für diesen Sommer fest und fliegt bis zu 156 Mal pro Woche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu 20 Zielen in Griechenland und ist damit Markführer.

"airberlin ist seit Jahren starker Partner des griechischen Tourismus. Mit unseren Flügen nach Griechenland aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen wir dieses wichtige Standbein der griechischen Wirtschaft und bringen weiterhin viele Urlauber ins Land. Die Buchungen für diesen Sommer bestätigen, dass Griechenland mit seinen zahlreichen Inseln im Mittelmeer nach wie vor zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen gehört. Wir tragen mit unseren Flügen dazu bei, dass dies auch in Zukunft so bleibt", so Stefan Pichler, CEO von airberlin.

Die meisten Verbindungen bieten airberlin und NIKI ab Wien, Düsseldorf, München und Berlin-Tegel an: Ab Wien startet NIKI bis zu 44 Mal pro Woche, airberlin von Düsseldorf und München aus 24 beziehungsweise 20 Mal pro Woche nach Griechenland. Ab Berlin geht es mit airberlin bis zu zwölf Mal pro Woche zu sechs Zielen in Griechenland. Aus der Schweiz hebt 15 Mal pro Woche ein airberlin Flugzeug zu sieben Zielen ab.

Aus Deutschland fliegt airberlin darüber hinaus ab Köln, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Nürnberg und Stuttgart mehrmals pro Woche nonstop nach Griechenland. NIKI bietet zusätzlich zu den Flügen ab Wien auch Nonstop-Verbindungen ab Graz, Innsbruck, Linz und Salzburg an.

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