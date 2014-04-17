Mit airberlin kurzfristig in den Osterurlaub

Noch spontan mit airberlin in den Osterurlaub fliegen und die freie Zeit mit Familie oder Freunden genießen.

Detlef Altmann, SVP Sales Touristic Services airberlin, sagt, auf welchen airberlin Strecken dem kurzfristigen Osterurlaub nichts im Wege steht: "Auf europäischen Städteverbindungen, die airberlin mit hoher Frequenz anbietet, gibt es vereinzelt noch gute Verfügbarkeiten. Städteziele wie beispielsweise Berlin, Krakau, Moskau, Oslo, Stockholm oder Warschau sind auch für einen Kurztrip über Ostern optimal geeignet. Auch unsere Ziele am Mittelmeer wie beispielsweise in Italien, Spanien und der Türkei sind in der Osterzeit sehr beliebt. Auf der Langstrecke haben wir auf Flügen nach Chicago oder New York ebenfalls noch vereinzelt freie Plätze. Sonnenhungrige kommen in sechs Stunden Flugzeit nach Abu Dhabi, wo jetzt angenehmes Badewetter herrscht. So kann jeder, der verreisen möchte und ein bisschen flexibel ist, mit airberlin in den Urlaub starten. Für diejenigen, die direkt die Unterkunft mitbuchen möchten, lohnt sich auch ein Blick auf www.airberlinholidays.com."