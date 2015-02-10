airberlin mit neuem Rekord auf Mallorca

airberlin Jubiläumspassagier Palma (Foto: airberlin)

airberlin hat am vergangenen Donnerstag ihren 80-millionsten Fluggast nach Palma de Mallorca geflogen und statistisch gesehen damit fast jeden Deutschen einmal auf die Balearen-Insel gebracht.

Jubiläumsgast Danny Sasse (Mitte) kam mit seiner Frau Nicole und ihren Kindern Adrian und Evelyn mit Flug AB7762 aus Berlin-Tegel an. airberlin und der Flughafen Palma überraschten die Familie mit einem Fluggutschein sowie VIP-Lounge-Pässen für den Flughafen Palma. Zu den Gratulanten gehörten Flughafendirektor José Antonio Álvarez (2.v.l.) und Paul Verhagen (2.v.r.), Area Manager Spanien & Portugal bei airberlin.

Bereits der Erstflug von airberlin am 28. April 1979 startete mit einer Boeing 707 von Berlin nach Palma de Mallorca. Seit elf Jahren ist die Airline der Marktführer am Flughafen Palma. Aktuell absolviert airberlin in der Wintersaison 170 Flüge pro Woche ab Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Mallorca. In der kommenden Sommersaison stehen 400 wöchentliche Flüge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Flugprogramm.