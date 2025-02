Emirates feiert den Valentinstag

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Am 14. Februar liegt mit Emirates Liebe in der Luft: Die Airline feiert den Tag der Verliebten an Bord mit köstlichen Kuchen, Pralinen und Rosé-Champagner von Moët & Chandon, sowie einer Reihe von romantischen Filmen und Musik.

Zusätzlich bietet EmiratesRED, das Onboard-Shopping-Magazin von Emirates, die passende Geschenkinspiration. In den Emirates-Lounges geniessen Gäste eine Auswahl an köstlichen Valentinstags-Desserts.

Emirates feiert den Valentinstag (Foto: Emirates)

Am Valentinstag werden Passagiere der Emirates First Class an Bord mit einem Glas Dom Pérignon Rosé 2008-Champagner und Reisende in der Business Class mit Moët & Chandon Rosé Impérial begrüsst. First- und Business-Class-Gäste erhalten zudem eine Mini-Geschenkbox mit köstlichen Schokoladen-Brownies und kleinen Himbeer-Ganache-Törtchen. In der Premium Economy und der Economy Class geniessen Fluggäste Himbeer-Schokoladen-Brownies und bestaunen die stimmungsvolle rote Beleuchtung an Bord. In der A380 Onboard-Lounge wird eine Reihe von süssen Leckereien serviert, von Zitronen- und Himbeer-Cupcakes bis hin zu Profiteroles und kleinen Tartes.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

In den Emirates Lounges in Dubai können sich First-Class-Kunden nach köstlichen Vorspeisen und Hauptgerichten à la carte und vom Buffet als Dessert eine Passionsfrucht-Pavlova mit Chantilly-Creme und eine Auswahl an roten Mocktails und Cocktails schmecken lassen, während Business-Class-Gäste in den Genuss von Zitronen-Verbenen-Kuchen, Erdbeer-Yuzu-Törtchen und Hibiskus-Erdbeer-Mandel-Mousse kommen. In der Business Class Lounge besuchen Gäste den Emirates-Eiswagen und kosten das hausgemachte Erdbeer-Käsekuchen-Eis oder ein Himbeer-Rosen-Sorbet. Im Café von Costa Coffee in den Lounges warten kleine „Dubai Love“-Macarons und Schokoladentrüffel auf Besucher, zudem wird ein besonderer Valentins-Eistee von Dilmahs serviert.

Die 34 Emirates-Lounges weltweit begrüssen ihre Gäste ebenfalls mit Gerichten und Getränken rund um den Valentinstag, von herzförmigem Lachstartar und geräucherten Lachsrosen in Tokio-Narita, schokoladenüberzogenen Erdbeeren in New York, über dekadente rote Macarons mit Blattgold in Kapstadt bis zu herzförmigen Red-Velvet-Küchlein in Peking. In der Lounge in Zürich wird als Hauptgang eine mit Ratatouille gefüllte Cuorelli-Pasta in Herzform serviert, zum Dessert gibt es ein Himbeertörtchen.

Kulinarische Zusammenarbeit über den Wolken: Emirates und Moët & Chandon präsentieren neue Menüs (Foto: Emirates)

Für romantische Unterhaltung an Bord stehen im Inflight-Entertainment-System ice 60 romantische Komödien und Dramen zur Auswahl, darunter Neuerscheinungen wie „We Live in Time“ mit Andrew Garfield und Florence Pugh, sowie die Klassiker „10 Dinge, die ich an dir hasse“, „The Notebook“ und die beliebten Bridget Jones Filme. Zudem gibt es passende kuratierte Wiedergabelisten wie das Spotify Valentine's Day Love Mixtape und das Spotify Love Language Mixtape.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Wer noch eine kleine Aufmerksamkeit für seine Liebsten sucht, wird im EmiratesRED-Bordmagazin fündig, das zum Valentinstag einige besondere Angebote bereithält. Bis zum 28. Februar gibt es bei EmiratesRED eine Reihe von ausgewählten Geschenken zum Festtag der Verliebten. Beim Kauf von zwei oder mehr gekennzeichneten Artikeln erhalten Passagiere einen Rabatt von 10 Prozent auf eine Auswahl beliebter Duty-Free-Produkte, darunter Beautyprodukte, Uhren, Schmuck und technische Geräte. Das Bordmagazin bietet ausserdem einen exklusiven Rabatt von 15 US-Dollar an Bord beim Kauf von zwei Parfums. Der EmiratesRED Vorbestell-Service ist ebenfalls auf den meisten Flügen verfügbar. Damit können Passagiere zwischen 21 Tagen und 40 Stunden vor ihrem Flug einkaufen und eine grosse Auswahl an exklusiven Produkten vorbestellen. An der Kasse geben Gäste dann ihre Flugdaten an und die Bestellungen werden vom Kabinenpersonal direkt an den Sitzplatz geliefert.

