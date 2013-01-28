Erster spanischer NH90 Eurocopter abgehoben

Im spanischen Eurocopter Fabrikationsbetrieb in Albacete konnte am 23. Januar 2013 der Jungfernflug des ersten in Spanien endmontierten NH90 Transporthubschraubers gefeiert werden.

Der NH90 mit der Produktionsnummer GSPA03 soll noch in diesem Jahr an Spaniens Luftstreitkräfte ausgeliefert werden. In Eurocopter Werk Albacete befinden sich bereits GSPA01 und GSPA02 im Flugtestbetrieb, diese beiden Hubschrauber wurden im französischen Marignane gefertigt. Spanien hatte im Dezember bei dem europäischen Hubschrauberbauer Eurocopter 42 NH90 bestellt. Bei dem NH90 handelt es sich um einem mittelschweren taktischen Transporthubschrauber aus europäischer Produktion. Eurocopter konnte bereits 529 Bestellungen für den NH90 entgegennehmen. Die spanischen NH90 sind mit CT7-8F5-Triebwerken von General Electric ausgerüstet, die bei ITP in Albacete endmontiert werden. Teile des Kommunikationssystems und das System für die elektronische Kriegsführung stammen von Indra.