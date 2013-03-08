Erster A400M aus Serienproduktion abgehoben

Am Mittwoch, dem 6. März 2013, ist der erste A400M für die französische Armée de l`Air zum erfolgreichen Jungfernflug gestartet.

Der A400M mit der Baunummer MSN7 ist der erste neue europäische Militärtransporter aus der Serienfertigung. Der Jungfernflug fand auf dem Werkflugplatz von Airbus Military im spanischen Sevilla statt. Nach Aussagen von Airbus Military dauerte der Erstflug 5 Stunden und 42 Minuten. Kapitän und Experimental Testpilot Hugues Van Der Stichel meinte zum Flug: „Die Leistungen des Flugzeugs waren wie erwartet und wir hatten einen reibungslosen Flug, der die ausgezeichnete Flugcharakteristik des A400M bestätigte. Das Resultat stimmt uns zuversichtlich, dass wir die Maschine planmässig an die französische Luftwaffe ausliefern können.“. Airbus Military beabsichtigt den ersten A400M an der Paris Air Show an Frankreichs Luftstreitkräfte zu übergeben.