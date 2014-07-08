200ster NH90 Hubschrauber ausgeliefert

Im deutschen Bückeburg konnte am 24. Juni 2014 der zweihundertste NH90 Hubschrauber ausgeliefert werden.

Der Jubiläumshubschrauber ging an die belgischen Streitkräfte, dabei handelt es sich um einen Tactical Transsport Helicopter (TTH). Der NH90 ist ein mittelschwerer Mehrzweckhubschrauber aus Europa. Die Maschine wird durch zwei Turbinen angetrieben und ist zum größten Teil aus modernen Verbundwerkstoffen gefertigt. Der moderne Mehrzweckhubschrauber ist mit einem Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet. Mit dieser zweihundertsten Auslieferung konnte NHIndustries einen bedeutenden Meilenstein feiern, an dem europäischen Konsortium ist AgustaWestland zu 32 Prozent, Airbus Helicopters zu 62,5 Prozent und Fokker zu 5,5 Prozent beteiligt.