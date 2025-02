Mit Emirates nach Dubai an die Sonne

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Im März verwandelt sich Dubai in einen Hotspot der Kultur und bietet durch den Fastenmonat Ramadan ein ganz besonderes Flair mit kulturellen Festlichkeiten, die für eine unvergessliche Reise sorgen.

Von Restaurants, Bars über das Nachtleben bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten, Spa-Erlebnissen und vielem mehr - Reisende geniessen auch während der Fastenzeit die gewohnten Ferienerlebnisse - und das bei bestem Wetter. Denn alle Strände und Attraktionen sind auch während des Ramadans geöffnet.

Der ideale Zeitpunkt für einen Besuch in Dubai

Ob Reisende beeindruckende Attraktionen erleben, warme Sonnentage geniessen oder sich von den Feierlichkeiten inspirieren lassen, Dubai steht Besuchern auch während des Ramadans offen. Zu den liebsten Aktivitäten der Reisenden im März zählen:

Dubai Duty Free Tennis Championships 2025: Wenn Daniil Medvedev und Andrey Rublev zum diesjährigen Turnier antreten, verspricht die sechstägige ATP-500-Veranstaltung vom 24. Februar bis zum 1. März spannende Unterhaltung für alle Tennisfans.

DIFC Art Nights: Am 7. und 8. März 2025 präsentiert das DIFC eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Kunstausstellungen und musikalischen Darbietungen – eine gute Gelegenheit, in die vielseitige Kunst- und Designszene Dubais einzutauchen.

The Fort – Lisaili: Nur 40 Minuten von der Innenstadt Dubais entfernt bietet das Wüsten-Camp The Fort - Lisaili eine Einführung in die Wunder der Wüste in einer familienfreundlichen, von Beduinen inspirierten Umgebung. Besucher können die atemberaubende Aussicht auf die Wüste bei einem Kamelritt erleben, in reiche Traditionen wie die Henna-Malerei eintauchen oder auch ein köstliches BBQ-Buffet unter freiem Himmel geniessen.

Dubai Desert Conservation Reserve: Das Reservat ist eines der grössten Naturschutzgebiete in den VAE, in dem interessierte Besucher die beeindruckende Landschaft erkunden und Wüstenabenteuer wie Safaris, eine Falknerei und Kamelreiten erleben können.

Aquaventure World: Mit 105 verschiedenen Rutschen und der Möglichkeit, Delfine und Seelöwen aus nächster Nähe zu erleben, ist der März die perfekte Zeit für die abenteuerreiche Aquaventure World.

Ramadan-Erlebnisse für alle

Der Ramadan verleiht Dubai eine besondere Atmosphäre der Feierlichkeiten und macht diese Zeit ideal, um die Stadt mit all ihren Facetten zu erleben. Für Reisende, die in die reiche Kultur und Tradition der Metropole eintauchen möchten, gibt es eine Reihe von spannenden Aktivitäten:

Schöne Zelte und Majlis für Iftars: In festlich geschmückten Zelten und Majlis lässt sich die einzigartige Atmosphäre des Ramadans erleben. Diese ruhigen Orte bieten eine Gelegenheit, in die kulturellen Feierlichkeiten einzutauchen und ein authentisches Ramadan-Erlebnis zu geniessen.

Stimmungsvolle Laternenausstellungen: Während des gesamten Ramadans erstrahlen bekannte Orte wie der Dubai Creek und Downtown Dubai in spektakulären Laternenausstellungen. Die Skyline der Stadt verwandelt sich bei Einbruch der Nacht in eine schillernde Lichtinstallation, die für unvergessliche Momente sorgt.

Ramadan-Märkte: Die Kultur der VAE und Dubais wird in familienfreundlichen Workshops und Aktivitäten lebendig, die Jung und Alt gleichermassen unterhalten. Der Ramadan-Bezirk in den Jumeirah Emirates Towers und der brandneue Ramadan Wonders Souk im Global Village laden mit einzigartigen Geschenken aus der ganzen Welt zum Stöbern ein.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding: Hier lassen sich emiratische Gerichte, Moscheebesuche und geführte Touren durch das historische Erbe im Herzen der Altstadt von Dubai entdecken.

Abendliche Feierlichkeiten: Besucher haben die Möglichkeit, an den aufregenden abendlichen Feierlichkeiten teilzunehmen, die den Geist der Zusammengehörigkeit verkörpern, für den der Ramadan steht. Von spätabendlichen Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu unterhaltsamen Aktivitäten für Kinder bieten die Feierlichkeiten in Dubai abwechslungsreiche Erlebnisse für die ganze Familie.

Mit Emirates mehr aus der Reise herausholen

Neben diesen Erlebnissen bietet Emirates seinen Passagieren weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, das Beste aus ihrer Zeit in Dubai zu machen, darunter:

My Emirates Pass: Reisende, die nach oder über Dubai fliegen, können einfach ihre Bordkarte und einen gültigen Ausweis bei zahlreichen Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie berühmten Attraktionen und in luxuriösen Spas vorzeigen, um Rabatte in ganz Dubai und den VAE zu erhalten. Alle My Emirates Pass Angebote sind hier zu finden.

Skywards-Partner: Mitglieder des preisgekrönten Vielfligerprogramms Emirates Skywards können bei weltweiten Partnern wie Hotels, Fluggesellschaften, Autovermietungen, Einzelhändlern und Banken Meilen sammeln. Diese Meilen können für Prämientickets, Upgrades oder auch Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen eingelöst werden. Zudem können Reisende während ihres Aufenthalts in Dubai bei Partnern in der ganzen Stadt Meilen sammeln, etwa in der Dubai Mall, bei Arabian Adventures und vielen weiteren.

