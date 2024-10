Emirates investiert in Solarenergie

Emirates Formationsflug zum Nationalfeiertag (Foto: Emirates Airlines)

Emirates betreibt künftig 37 Prozent seines Engineering Centres in Dubai mit erneuerbaren Energien.

Emirates arbeitet künftig gemeinsam mit Etihad Clean Energy Development an einem gross angelegten Solarenergieprojekt im Emirates Engineering Centre in Dubai und trägt damit entscheidend zur Verbesserung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Fluggesellschaft bei.

Die Vertragsunterzeichnung fand im Rahmen des World Green Economy Summit 2024 in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Supreme Council of Energy und Chairman und Chief Executive Emirates Airline and Group, und Seiner Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, stellvertretender Vorsitzender des Dubai Supreme Council of Energy und Managing Director und CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), statt.

Das Projekt umfasst Entwicklung, Engineering, Beschaffung, Bau, Prüfung und Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen im Emirates Engineering Centre sowie 20 Jahre Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Insgesamt werden 39.960 Solarmodule installiert, die 37 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs der Anlage decken und die CO2-Emissionen bei vollem Betrieb um mehr als 13.000 Tonnen pro Jahr reduzieren werden. Die Gesamtkapazität beträgt 23.177 kWh, mit einer geschätzten jährlichen Erzeugung von 34.301.960 kWh.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum erklärt: „Diese Initiative unterstreicht das Engagement und die kontinuierlichen Investitionen von Emirates in Lösungen für erneuerbare Energien als Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Durch die Integration von Solarenergie in das Emirates Engineering Centre reduzieren wir unseren CO2-Fussabdruck erheblich und unterstützen gleichzeitig die Ziele der Vereinigten Arabischen Emirate rund um erneuerbare Energien. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Etihad Clean Energy Development bei diesem Solarprojekt, das einen weiteren Meilenstein im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen darstellt und die Zahl der Solaranlagen an unseren Standorten deutlich erhöht.“

Seine Exzellenz Saeed Al Mohammed Tayer dazu: „Etihad Clean Energy Development, ein führender Anbieter von Energieeffizienzlösungen in der Region, wird das Projekt leiten und sein Know-how bei der Bereitstellung von Hochleistungs-Energiesystemen unter Beweis stellen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Etihad Clean Energy Development und Emirates Airline die langfristige Betriebseffizienz der PV-Solaranlagen sicherstellen und gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen und Energiekosten erheblich senken. Wir sind stolz darauf, mit Emirates an diesem wegweisenden Projekt zusammenzuarbeiten. Unsere Partnerschaft unterstützt nicht nur die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate für eine nachhaltige Zukunft, sondern schafft auch ein richtungsweisendes Beispiel für den Einsatz erneuerbarer Energien im Luftfahrtsektor.“

Mit einem 20-Jahres-Vertrag für Betrieb und Wartung tragen die PV-Solarsysteme zu einem langfristigen Nutzen für die Umwelt bei und stellen sicher, dass das Emirates Engineering Centre weiterhin effizient mit erneuerbaren Energien arbeitet. Dieses Projekt ist Teil der umfassenderen Bemühungen beider Unternehmen, die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen. Sie konzentriert sich darauf, die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energiequellen zu verringern und Fortschritte in Richtung einer kohlenstoffarmen Zukunft zu erzielen.

Weitere Einrichtungen in Dubai, die Emirates gehören und von Emirates verwaltet werden, sind die Emirates Flight Catering-Einrichtung und das Sevens Stadium, das den ersten und grössten Solar-Carport der Region auf einer Sporteinrichtung besitzt.