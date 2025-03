Emirates und TUI Cruises erneuern ihre Partnerschaft

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates hat seine strategische Partnerschaft mit TUI Cruises erneuert und festigt damit die Position Dubais als weltweit führendes Zentrum für Kreuzfahrttourismus weiter.

Die strategische Verlängerung dieser Partnerschaft fällt mit der Expansion von TUI Cruises in Dubai zusammen, die durch die Aufnahme eines zweiten Schiffes in den Hafen von Dubai gekennzeichnet ist. In der Kreuzfahrtsaison 2025/2026 wird das Schiff dort beheimatet sein.

Die Erneuerung der Partnerschaft wurde während der ITB Berlin von Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer und Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, feierlich begangen und unterstreicht das Engagement von Emirates für integrierte Erlebnisse, die Flugreisen nahtlos mit Seereisen verbinden.

Emirates wird künftig in verschiedenen Bereichen eng mit TUI Cruises zusammenarbeiten, beispielsweise bei den Themen Marketing, Planung und operative Strategien. Ausserdem wird Emirates die Flugpläne strategisch mit den Reiserouten von TUI Cruises abstimmen, um eine optimale Verbindung von der Luft zur See für Kreuzfahrtkunden zu gewährleisten. Die Fluggesellschaft und das Kreuzfahrtunternehmen werden auch bei der Bereitstellung von speziellen Kapazitäten in Form von Kreuzfahrtblöcken zusammenarbeiten, um die Nachfrage aus wichtigen Märkten im gesamten Streckennetz der Fluggesellschaft zu decken.

Darüber hinaus wird Emirates sich mit seinen Partnern in Dubai damit befassen, den Bodentransport zwischen dem Dubai International Airport (DXB) und dem Port Rashid Cruise Terminal zu verbessern.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer: „Emirates ist sehr stolz darauf, dass wir eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Status Dubais als weltweit führendes Kreuzfahrtziel zu stärken. Dieser Erfolg ist das Ergebnis jahrelanger strategischer Investitionen in eine maritime Infrastruktur von Weltklasse, in herausragende Attraktionen, in eine unvergleichliche Konnektivität und in eine optimierte Bodenabfertigung für internationale Kreuzfahrtgäste. Diese Elemente haben Dubai zum Ziel der Wahl für die begehrtesten Kreuzfahrtrouten weltweit gemacht. Unsere erneute Zusammenarbeit mit TUI Cruises und die kontinuierlichen Bemühungen ihre Präsenz in Dubai auszubauen, zielen darauf ab, die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere in unserem Heimat- und Drehkreuz sowie in unserem gesamten Netzwerk weiter zu steigern und Reisenden aussergewöhnliche Seereisen an Bord der grossartigen TUI-Schiffe zu ermöglichen.“

Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Emirates zu erneuern - eine Zusammenarbeit, die perfekt zu unserem Engagement passt, aussergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten. Durch die nahtlose Integration von Flug- und Schiffsreisen können wir unseren Gästen unvergleichlichen Komfort und optimale Verbindungen bieten. Dubais strategische Lage und seine erstklassige Infrastruktur machen es zu einem idealen Drehkreuz für unsere erweiterten Aktivitäten. Zudem ist Dubai ein beliebtes Reiseziel für unsere Gäste und vereint modernen Luxus mit kulturellem Erbe auf einzigartige Weise. Wir freuen uns darauf, mehr Gäste an Bord unserer Schiffe zu begrüssen und gemeinsam mit Emirates unvergessliche Kreuzfahrterlebnisse zu bieten.“

TUI Angebot

Emirates wird zudem nach Möglichkeiten suchen, die Partnerschaft über Dubai hinaus auszuweiten, wobei der Schwerpunkt auf Kreuzfahrten im Fernen Osten liegt. So hat die MS6 von Tui Cruises mit einer Kapazität von mehr als 2.500 Passagieren eine 14-tägige Reiseroute, die in Singapur beginnt und in Malaysia, Thailand, Hongkong, Vietnam und Japan anlegt, bevor sie nach Singapur zurückkehrt.

Darüber hinaus umfasst die Partnerschaft der beiden Unternehmen die Nutzung datengestützter Erkenntnisse zur Verbesserung der Serviceleistungen und den Einsatz von spezialisiertem Betreuungspersonal für Kreuzfahrtpassagiere, um den Check-in-Prozess zu vereinfachen. Das Weltklasse-Kreuzfahrtterminal Hamdan bin Mohammed in Port Rashid, das als grösste überdachte Kreuzfahrtanlage der Welt gilt, kann täglich 14.000 Kreuzfahrtpassagiere aufnehmen.

Dubais Wachstum im Kreuzfahrtsektor ist das Ergebnis einer sorgfältig koordinierten Zusammenarbeit des gesamten Tourismus- und Luftfahrt-Ökosystems, die unter anderem beschleunigte Zoll- und Visumsprozesse, Duty-Free-Services, kostenlose City-Shuttles und die speziellen Remote-Check-in-Einrichtungen von Emirates in Port Rashid umfasst. An den 16 Check-in-Schaltern von Emirates können Kreuzfahrtpassagiere bis zu vier Stunden vor der Abreise ihr Gepäck aufgeben und ihre Bordkarten sichern. So haben sie die Möglichkeit, Dubai in aller Ruhe zu erkunden, bevor sie sich auf den Rückweg zum Flughafen machen.

In der kommenden Saison wird TUI Cruises zwei Schiffe in Port Rashid einsetzen, die jeweils über 2.500 Passagiere aufnehmen können. Die Reisenden können zwischen zwei verschiedenen Routen wählen, die die Ein- und Ausschiffung in Dubai mit Anläufen in Abu Dhabi, Oman und Katar vorsehen.

Emirates