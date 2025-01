Mit Emirates Airbus A350 nach Indien

Emirates Airbus A350-900 (Foto: Emirates)

Emirates bietet seit dem 26. Januar 2025 erstmalig Flüge nach Mumbai und Ahmedabad mit dem neuen Airbus A350 an.

Der moderne Airbus A350 befindet sich seit Ende November in der Emirates-Flotte und steuert nun fünf Destinationen im Streckennetz der Fluggesellschaft an. Die A350-Flüge von Emirates nach Mumbai und Ahmedabad werden täglich wie folgt durchgeführt (alle Zeiten sind Ortszeiten):

Mumbai: Die Emirates A350 wird täglich auf den Flügen EK502 und EK503 eingesetzt. EK502 verlässt Dubai um 13:15 Uhr und kommt um 17:50 Uhr in Mumbai an. Der Rückflug EK503 startet in Mumbai um 19:20 Uhr und erreicht Dubai um 21:05 Uhr.

Ahmedabad: Die Emirates A350 wird täglich auf den Flügen EK538 und EK539 eingesetzt. EK538 verlässt Dubai um 22:50 Uhr und kommt in Ahmedabad um 02:55 Uhr (am nächsten Tag) an. EK539 verlässt Ahmedabad um 4:25 Uhr und erreicht Dubai um 6.15 Uhr.

Insgesamt 167 Flüge heben pro Woche zu neun Zielen in Indien ab. Zusätzlich zur A350 wird auf der Strecke Dubai und Mumbai sowie Dubai und Bangalore eine A380 mit Vier-Klassen und der neuesten Premium Economy Class eingesetzt.

