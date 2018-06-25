AEGEAN finalisiert Airbus Auftrag

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

AEGEAN Airlines hat eine Bestellung über 30 Flugzeuge der A320neo-Familie bei einer Feier in Athen bestätigt.

Eftichios Vassilakis, Chairman von Aegean, und Tom Enders, Chief Executive Officer von Airbus, unterzeichneten den Vertrag über den Kauf von zehn A321neo und 20 A320neo. Die Vertragspartner hatten im März 2018 eine entsprechende Grundsatzvereinbarung geschlossen. AEGEAN betreibt derzeit eine Flotte von 49 Airbus-Flugzeugen (37 A320, elf A321 und eine A319).

Eftichios Vassilakis, Chairman von AEGEAN Airlines sagte: „Unser Abkommen mit Airbus erweitert AEGEANs Wachstumsmöglichkeiten gemeinsam mit einem langjährigen Partner. Wir investieren in die A320neo-Familie, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und den Service für unsere Passagiere noch weiter zu verbessern. Unsere Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit und dafür wollen wir die besten Flugzeuge einsetzen.“

„AEGEAN Airlines ist ein ausgezeichnetes Beispiel für eine hervorragend geführte Fluggesellschaft. Sie hat die Finanzkrise des Landes überstanden und ist aus der Krise stärker als je zuvor hervorgegangen. Kundenorientierung und herausragender Service haben AEGEAN zu einer der am häufigsten ausgezeichneten Airlines in Befragungen zur Passagierzufriedenheit gemacht“, sagte Tom Enders, Chief Executive Officer von Airbus. „Wir sind sehr stolz, dass sich AEGEAN für Airbus entschieden hat, um die Effizienz ihrer künftigen Flotte zu steigern.“

Die Flugzeuge der A320neo-Familie fliegen mit modernsten Technologien wie Triebwerken der neuen Generation und Sharklets vom Tag ihrer Auslieferung an mindestens 15 Prozent sparsamer und werden den Treibstoffverbrauch bis 2020 um 20 Prozent reduzieren. Die A320neo-Familie hat mit annähernd 6.100 Bestellungen von 100 Kunden bereits einen Marktanteil von knapp 60 Prozent erobert.

Die A321 ist das größte Modell in der A320-Familie. Je nach Kabinenkonfiguration bietet sie Platz für 185 bis 240 Passagiere. Die A321neo kann mit neuesten Triebwerken, aerodynamischen Verbesserungen und Kabineninnovationen bis zu 7.400 km (4.000 nm) ohne Zwischenlandung fliegen – weiter als jedes andere Single-Aisle-Flugzeug.

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