Emirates Airbus A380 in Sonderbemalung

Emirates Airbus A380 Sonderbemalung Emirates Courier Express (Foto: Emirates)

Emirates präsentiert am vergangenen Freitag erstmals einen Airbus A380 in der Sonderbemalung für seine neue Tür-zu-Tür-Expresszustellung Emirates Courier Express.

Die Emirates A380 startete am frühen Nachmittag vom Dubai International Airport in Richtung Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport. Es ist die erste Fracht-inspirierte Lackierung eines Passagierflugzeugs von Emirates. Mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung in der weltweiten Beförderung von Personen und Waren bringt die Fluggesellschaft mit Emirates Courier Express eine Transportlösung auf den Markt, die das Erlebnis der Expresszustellung neu definieren soll.

Die Sonderbemalung wurde inhouse durch das Team von Emirates Engineering umgesetzt und erforderte eine umfangreiche, komplette Neulackierung der A380. Die Nase und der Rumpf des Flugzeugs sind in Kraftpapier eingewickelt, das aufgerissen wurde, um die Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate auf der Heckflosse und das Emirates Courier Express-Logo auf jeder Seite zum Vorschein zu bringen. Das Logo ziert auch jedes der vier Triebwerke, während der Rumpf das klassische rote Emirates-Branding trägt. Ein grosser Stempel mit der Aufschrift „Special Delivery“ und die sofort erkennbaren Abfertigungsstempel zieren den Rumpf. Ein Zeitraffervideo der Emirates Courier Express-Sonderlackierung ist hier abrufbar.

Die markante von-der-Nase-bis-zum-Heck-Lackierung unterstreicht die innovative Tür-zu-Tür-Lösung von Emirates Courier Express: eine nahtlose Integration der Emirates-Flotte von über 250 Grossraumjets mit dem hochfrequenten globalen Streckennetz sowie der erstklassigen Infrastruktur und dem tiefgreifenden Logistikverständnis von Emirates SkyCargo.

