A400M nimmt in Le Bourget am Flugprogramm teil

A400M flying display (Foto: Airbus)

Airbus wird den A400M Militärtransporter an der Paris Air Show im Flug vorführen. Trotz des Absturzes in Sevilla unterstreicht Airbus Defence & Space das vollste Vertrauen in das neue Transportflugzeug.

Der A400M wird nächste Woche an der Paris Air Show von Montag bis Freitag täglich im Flug vorgeführt. In der Pressemeldung von Airbus Defence and Space wird Fernando Alonso, Chef der Militärflugzeugsparte von Airbus Defence and Space, folgendermaßen zitiert: „Wir haben das vollständige Vertrauen in den A400M und sind erfreut, die Flugvorführungen wie geplant durchzuführen. Wir wollen unseren Stolz auf dieses Flugzeug mit allen passionierten Fliegern in Le Bourget teilen“.

Der A400M Absturz vom 9. Mai 2015 kann wahrscheinlich auf eine unglückliche Verknüpfung mehrerer Fehler zurückgeführt werden und hätte vermutlich vermieden werden können, sonst müsste der A400M am Boden bleiben.

Das Display mit dem A400M wird seit 2010 in dieser Form vorgeführt und an der Paris Air Show in Le Bourget durch die beiden Testpiloten Nacho Lombo und Tony Flynn vorgeflogen, geflogen wird es mit dem Prototypen MSN6.

Video: A400M Display an der Paris Air Show 2013