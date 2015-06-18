Airbus A380 an der Paris Air Show 2015

Airbus A380 Paris Air Show 2015 (Foto: YouTube)

Wie alle zwei Jahre beeindruckt der Airbus A380 durch seine schiere Grösse immer wieder von neuem an der Paris Air Show.

Für die Testpiloten wird es ein erhabenes Gefühl sein, den Airbus A380 an einem Flying Display vorfliegen zu können, es ist auch immer wieder ein schönes Erlebnis, dem grossen Vogel von unten zuzusehen, wie er seine Runden über der Paris Air Show dreht. Die französische Zeitung La Tribune hat einen schönen Video Film dazu gedreht und auf den YouTube Kanal gestellt.

Airbus A380 an der Paris Air Show

