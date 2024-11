Mit Emirates zu Sonnendestinationen

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Mit Emirates in den Winterferien in die Sonne und zahlreiche Angebote nutzen, die Fluggesellschaft aus Dubai legt beliebten My Emirates Pass für die Wintersaison wieder auf.

Emirates, erst kürzlich als beste Fluggesellschaft der Welt* ausgezeichnet, bietet sonnenhungrigen Reisenden diesen Winter mit je zwei täglichen Flügen ab Zürich und Genf nach Dubai und darüber hinaus zu den beliebtesten Strandzielen, darunter Thailand, Bali, Mauritius und Australien. Folgende Erlebnisse und Events gibt es diesen Winter an den Traumzielen zu erleben:

Dubai

Emirates verbindet Reisende mit dem Herzen von Dubais Kultur- und Unterhaltungsszene, wo es in diesem Winter eine Reihe von Erlebnissen gibt. Einer der Höhepunkte im Sportkalender sind die Emirates Dubai 7s (29. November – 1. Dezember 2024), die Weltklasse-Rugby-Teams und Fans aus der ganzen Welt zusammenbringen. Besucher können auch den Nussknacker in der Dubai Opera (19. – 22. Dezember 2024) geniessen, ein zeitloses Ballett, das die festliche Stimmung einfängt und für Familien und Kulturliebhaber gleichermassen geeignet ist. Und für diejenigen, die ein Shopping-Spektakel suchen, bietet das jährliche Dubai Shopping Festival unschlagbare Angebote und Einkaufserlebnisse, die Dubai zu einem Paradies für Shoppingbegeisterte machen.

Mit der Emirates Bordkarte sparen

Mit dem My Emirates Pass nutzen Passagiere vom 1. November 2024 bis zum 31. März 2025 exklusive Angebote an Hunderten von Orten in Dubai und den VAE. Mittels vorzeigen der Bordkarte und eines gültigen Ausweises geniessen sie zahlreiche Rabatte, darunter in den berühmtesten Attraktionen der Welt, wie At The Top Burj Khalifa, IMG Worlds of Adventure und Aquaventure Waterpark.

Zusätzlich zu den über 600 exklusiven Angeboten und Ermässigungen in den Bereichen Einzelhandel, Freizeit, Gastronomie, Attraktionen und luxuriöse Spas erhalten Passagiere in diesem Jahr auch kostenlosen Zugang zum Vision Pavilion und zum Expo Museum in Expo City während der gesamten Saison.

Mitglieder des preisgekrönten Treueprogramms Emirates Skywards können bei weltweiten Partnern wie Hotels, Fluggesellschaften, Autovermietungen, Einzelhandel und Banken Meilen sammeln. Mitglieder können diese Meilen für Prämientickets, Upgrades oder sogar Eintrittskarten für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen. Mehr über Emirates Skywards hier.

Kunden können über die Dubai Experience-Plattform von Emirates ihre eigenen massgeschneiderten Reiserouten mit Flügen, Hotelaufenthalten, Besuchen spannender Attraktionen und anderen Essens- und Freizeiterlebnissen in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchsuchen, erstellen und buchen und so noch mehr einzigartige Vorteile geniessen.

Emirates bietet derzeit je zwei tägliche Flüge von Zürich und Genf nach Dubai an.

Thailand

Mit einer Mischung aus lebhaften Festivals und versteckten Juwelen, die die reiche Kultur und die natürliche Schönheit des Landes zeigen, erobert Thailand weiterhin die Herzen der Reisenden. Passagiere, die die vielfältigen Aromen Thailands kennenlernen möchten, besuchen das Affenbankett (24. November 2024) in der zentralthailändischen Provinz Lop Buri, bei dem Einheimische und Touristen die Affenpopulation der Stadt mit einem üppigen Festmahl und den dazugehörigen Feierlichkeiten ehren. Alternativ fliehen Reisende auf eine der 1.430 thailändischen Inseln, von denen jede ihren eigenen Charme hat. Ob tauchen, in Luxusresorts übernachten oder pulsierende Vollmondpartys erleben, für jeden ist etwas dabei.

Mit 35 wöchentlichen Flügen nach Bangkok und 14 wöchentlichen Flügen nach Phuket, bietet Emirates Reisenden flexible Verbindungen zwischen Thailand und Dubai.

Bali

Mit einer beeindruckenden Mischung aus atemberaubenden Stränden, weltberühmter Natur und Wassersportarten von Weltklasse bietet Bali sonnenverwöhnte Ferien, die bei allen Gästen sehr beliebt sind. Wer in diesem Winter in die Kultur Balis eintauchen möchte, besucht das Pandawa Beach Festival (25. Dezember – 1. Januar 2025), bei dem Besucher das Jahresende mit der lokalen Pandawa-Gemeinschaft feiern. Balis weniger bekannte Orte ermöglichen es Reisenden, die natürliche Schönheit der Insel kennenzulernen, zum Beispiel bei einer geführten Fahrradtour durch die malerischen Reisterrassen von Tegalalang oder bei der Erkundung der versteckten Wasserfälle wie Sekumpul oder Tibumana.

Emirates bietet derzeit 14 Flüge pro Woche zwischen Dubai und Bali an.

Malediven

Von den Villen, die aus dem Riff ragen, über unberührte Strände bis hin zum Schnorcheln im kristallblauen Wasser - die Malediven sind ein beliebtes Reiseziel für Paare und Abenteuerlustige. Ab Dezember 2024 wird Ifuru Island Maldives die zweite Saison seiner Fallschirmsprungzone auf den Malediven eröffnen, in der Abenteuerlustige Tandemsprünge über der atemberaubenden Landschaft erleben können. Für Tierliebhaber bietet die weltberühmte Hanifaru-Bucht ein unvergessliches Abenteuer mit der Möglichkeit, an der Seitemajestätischer Mantarochen zu schnorcheln. Die Mantarochen-Saison läuft bis Dezember und ist ein seltenes und atemberaubendes Erlebnis.

Emirates bietet 28 Flüge pro Woche zwischen Dubai und den Malediven an.

Mauritius

Wer die Feiertage und den Jahreswechsel zelebrieren möchte, kann dies hier im tropischen Stil tun. Von Wassersport bis hin zu Weihnachtsfeiern ist für jeden Reisenden etwas dabei. Viele Resorts beinhalten spezielle Aktivitäten für ihre Gäste. Naturliebhaber können den Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden erkunden, den ältesten botanischen Garten der südlichen Hemisphäre, in dem Ende November die ersten leuchtenden Blüten des Flame of the Forest-Baumes erblühen und die Einheimischen an das bevorstehende Weihnachtsfest erinnern. Kulturinteressierte können die festliche Atmosphäre der Weihnachtszeit auch auf den lokalen Kunsthandwerksmärkten geniessen, die mit einer Vielzahl an Geschenken und lokalen Produkten warten. Das chinesische Neujahrsfest wird ebenfalls auf der ganzen Insel gefeiert, doch die grössten Feierlichkeiten finden oft in Chinatown in der Hauptstadt Port Louis statt.

Emirates bietet 14 Flüge pro Woche zwischen Dubai und Mauritius an.

Seychellen

In den türkisfarbenen Gewässern des Indischen Ozeans gelegen, sind die Seychellen das perfekte Reiseziel für alle, die sich in der Wintersonne entspannen möchten. Abenteuerlustige können das SUBIOS Underwater Festival (21. – 23. November 2024) besuchen, ein jährliches Festival, das die unglaubliche Unterwasserwelt der Insel in den Mittelpunkt stellt. Mit atemberaubenden Unterwasserfotos, Filmen und Tauchexpeditionen ist es ein Muss für Naturliebhaber und Meeresfans. Für Wassersportler und Taucher ist das Aldabra-Atoll, das zweitgrösste Korallenatoll der Welt, ein idealer Ort, um die reiche Artenvielfalt der Region zu erleben, von Meeresschildkröten bis hin zu farbenprächtigen Clownfischen.

Emirates bietet derzeit 14 Flüge pro Woche zwischen Dubai und Mahe an.

Australien

Von tropischen Stränden in Queensland über die Verkostung lokaler Produkte im Barossa Valley in Südaustralien bis hin zum Jahreswechsel an Sydneys ikonischem Hafen - Australien bietet das perfekte Ziel für Winterferien. Sportfans zieht es nach Melbourne, wo sie die Atmosphäre des Boxing Day Test im Melbourne Cricket Ground geniessen und Tennisstars bei den Australian Open vom 12. bis 26. Januar 2025 erleben können. Kulturinteressierte besuchen das Adelaide Festival (28. Februar – 16. März 2025) und beim Melbourne International Comedy Festival (26. März – 20. April 2025) gibt es jede Menge zu lachen. Paare, Familien und Naturliebhaber können sich auf den Weg nach Westen machen, um die lächelnden Quokkas auf Rottnest Island und die Indopazifischen Grossen Tümmler in den Untiefen von Monkey Mia zu beobachten.

Emirates bedient Australien derzeit mit 77 wöchentlichen Flügen nach Brisbane, Perth, Sydney, Adelaide und Melbourne und wird am 1. Dezember eine zweite tägliche Verbindung zwischen Dubai und Perth aufnehmen.

*Emirates wurde in einer kürzlich durchgeführten umfassenden Studie von Telegraph Travel als „World's Best Airline“ unter 90 globalen Fluggesellschaften ausgezeichnet.