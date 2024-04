Emirates bietet mehr Dubai

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Die Fluggesellschaft Emirates und Dubai begrüssen Ferien- und Stopover-Gäste diesen Sommer erneut mit attraktiven Freizeitangeboten und Hoteldeals an ihrem Hauptsitz in Dubai.

Die beliebte Strandmetropole wurde bei den Tripadvisor Travellers Choice Awards© dieses Jahr zum dritten Mal in Folge zum weltweiten Reiseziel Nummer eins gewählt und ist als Ganzjahresziel bei den Schweizern längst etabliert. Für die Sommerferien 2024 legt Dubai Tourism beliebte Aktionen wie Kids go free und Angebote für Paare in einigen der besten Hotels der Stadt wieder auf und stellt eine Auswahl an Ferientipps zusammen. Mit 28 wöchentlichen Nonstopflügen ab Zürich und Genf bietet Emirates das grösste Flugangebot aus der Schweiz nach Dubai.

Spannende Familienabenteuer

Mit seinen spannenden Attraktionen und familienfreundlichen Angeboten ist Dubai das ultimative Reiseziel für Familien. Von Themenparks bis hin zu unberührten Stränden und kulturellen Erlebnissen bietet Dubai für jedes Familienmitglied spannendes zu entdecken:

Aquaventure Wasserpark: Dubai ist bekannt für seine Vielzahl an Wasserparks und Aquaventure ist dabei der spektakulärste und weltweit grösste mit rekordverdächtigen Rutschen, eigenem Aquarium und einem mehr als ein Kilometer langen Privatstrand.

Dubai Summer Surprises: Mit den jährlichen „Sommerüberraschungen“ bietet Dubai dieses Jahr vom 28. Juni bis zum 1. September eine riesige Auswahl an Angeboten für die ganze Familie. Von täglichen Deals bei Top-Designermarken bis hin zu Familienrabatten bei einigen der Top-Attraktionen der Stadt, Hotelangeboten, Gewinnspielen und Live-Shows - das 65-tägige Festival verspricht einen Sommer voller Spass und Action.

IMG Worlds of Adventure: IMG Worlds of Adventure ist Dubais grösster Indoor-Themenpark und das ultimative Ziel, um den Tag mit der Familie zu verbringen. Der perfekte Ort, um die Welt von Marvel und Cartoon Network durch aufregende Fahrgeschäfte hautnah erleben zu können.

Museum of the Future: Das Museum of the Future ist ein architektonisches Meisterwerk und gilt als eines der schönsten Gebäude der Welt. Besucherinnen und Besucher jedes Alters sind hier eingeladen, in unsere gemeinsame Zukunft zu schauen, sie zu berühren und zu gestalten, auf sieben Etagen mit eindrucksvollen Installationen und interaktiven Displays.

Romantische Entdeckungen

Mit seinen beeindruckenden Landschaften und der erstklassigen Gastronomie ist Dubai das perfekte Reiseziel für Paare, die eine romantische Auszeit suchen. Von atemberaubenden Kulissen bis hin zu luxuriöser Erholung ist Dubai der ideale Ort, um zu entspannen.

Dubai Fountain: Der Dubai Fountain am Burj Khalifa ist eine der bekanntesten Attraktionen der Stadt und ist mit einer Länge von 275 Metern die grösste Springbrunnenanlage der Welt. Mit seinen einladenden Restaurants mit Blick auf den Dubai Lake bietet er die perfekte Atmosphäre für einen romantischen Abend.

Timeless Spa, Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai: Das Timeless Spa bietet einen ruhigen Rückzugsort in der Wüste inmitten des Dubai Desert Conservation Reserve. Mit Blick auf die einheimische Tierwelt entspannen Reisende in Jacuzzis, Dampfbädern oder im traumhaft schönen Infinity Pool.

Gilt: Die Gilt Bar im Burj Al Arab Jumeirah ist eine der angesagtesten Locations. Mit seinem Ambiente bietet die Bar den perfekten Ort, um den Abend ausklingen zu lassen.

Riviera by Jean Imbert: Eine Reise nach Südfrankreich in Dubai. Das Riviera by Jean Imbert mit Blick auf den Yachthafen Marasi Bay und den Dubai Water Canal bietet eine Speisekarte mit frischen und originellen mediterranen Gerichten.

Nikki Beach: Nikki Beach gilt als einer der berühmtesten Beach Clubs der Welt. Der Club liegt an der Pearl Jumeira und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Küste. Mit seiner lebhaften Atmosphäre und seinem beeindruckenden Pool ist der Club die ideale Umgebung für Entspannung am Tag und Feiern am Abend.

Dubai für Erstbesucher

Dubai ein Ort der Entdeckungen: Dank der einzigartigen Mischung aus Kultur, Abenteuer und Grossstad-Atmosphäre sowie der sprichwörtlichen arabischen Gastfreundschaft, dem riesigen Freizeitangebot sowie den zukunftsweisenden Attraktionen bietet Dubai alles für einen unvergesslichen ersten Besuch.

At the Top: Der Burj Khalifa ist das Wahrzeichen der Skyline von Dubai und ein Muss für alle Erstbesucher. Die Aussichtsplattform im 125. Stock erlaubt auf 456 Metern Höhe einen Rundum-Ausblick auf die Stadt und begeistert Besucher aus aller Welt.

Dubai Mall: Mitten im Herzen von Downtown Dubai befindet sich die Dubai Mall, die weltweit grösste Shopping- und Entertainment-Location der Welt. Mit über 1.200 Geschäften und Attraktionen wie dem Dubai Aquarium und den Dubai Mall Waterfalls gehört es zu den absoluten Must Visits.

Tapasake: Das Tapasake auf dem Dach des The Link ist eines der exklusivsten Restaurants in Dubai und serviert eine aufregende Mischung aus japanisch-peruanischer Küche. Darüber hinaus bietet es den längsten Infinity-Pool der VAE und einen grossartigen Blick über Downtown Dubai.

Dubai für Kulturinteressierte

Die einzigartige Mischung aus Tradition und Innovation bietet eine Fülle an kulturellen Attraktionen, die es zu entdecken gilt.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding: Das SMCCU befindet sich in einem liebevoll restauriertes Windturmhaus im historischen Viertel Al Fahidi und vermittelt seinen Besuchern bei einem traditionellen Essen Dubais Kultur und Gepflogenheiten. Unter dem Motto "Open Doors, Open Minds" sind alle Fragen willkommen.

Trèsind: Das preisgekrönte Restaurant zeigt das Beste aus Dubais reicher Gastronomieszene verbunden mit einem modernen Ansatz für traditionelle indische Gerichte. Das Trèsind setzt mit seinem kulinarischen Angebot immer wieder neue Massstäbe und ist im MICHELIN Guide Dubai 2023 gelistet.

Dubai Opera: Zentral gelegen ist die Dubai Opera einer der Mittelpunkte in Dubais Kulturszene.

Der Louvre, Abu Dhabi: Der Louvre liegt nur eine kurze Autofahrt von Dubai entfernt. Das erste in der arabischen Welt erbaute Universalmuseum besticht mit einer atemberaubenden Architektur und bietet spannende kulturelle Einblicke.

Mit Emirates mehr von Dubai entdecken

My Emirates Pass: Kunden, die nach oder über Dubai fliegen, können einfach ihre Bordkarte bei Hunderten von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie berühmten Attraktionen und Spas vorzeigen und profitieren von attraktiven Rabatten in Dubai und den VAE.

Dubai Experience: Über die eigene Dubai-Plattform von Emirates können Besucher nach massgeschneiderten Reiserouten mit Flügen, Hotelaufenthalten sowie Gastronomie- und Freizeiterlebnissen suchen und diese direkt buchen, um einzigartige Vorteile zu geniessen.

Skywards-Partner: Mitglieder des Emirates-Treueprogramms Skywards können während ihres Aufenthalts Meilen bei alltäglichen Ausgaben in Einzelhandelsgeschäften sammeln und diese gegen Prämientickets, Upgrades sowie Eintrittskarten für Konzerte und Sportevents einlösen.

