Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai 2013 eine Verkehrszunahme von 17,7 Prozentpunkten auf 1,146 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Mai 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere zweiundzwanzig Prozentpunkte auf 1,427 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 2,9 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 836.600 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von sieben Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 84 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.