Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Januar 2012 eine Verkehrszunahme von 12,9 Prozentpunkten auf 891.466 Millionen Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Januar 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 11,4 Prozentpunkte auf 1,069 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Januar von 82,4 auf 83,4 Prozentpunkte. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 738.981 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 6,8 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii.