Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Januar 2013 eine Verkehrszunahme von 20,3 Prozentpunkten auf 1,072 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Januar 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 24,6 Prozentpunkte auf 1,331 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Januar von 83,4 auf 80,5 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 792.009 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 7,2 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii.