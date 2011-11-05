Hawaiian meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Oktober 2011 eine Verkehrszunahme von 16,5 Prozent auf 860.114 Millionen Passagiermeilen.

Gegenüber dem Oktober2010 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 19,9 Prozent auf 1,014 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Oktober von 87,3 auf 84,8 Prozent. Im Oktober flogen mit der Airline 707.203 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von einem Prozent. In den ersten zehn Monaten konnte Hawaiian 7,218 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.