Hawaiian kauft weitere Airbus Jets

Hawaiian hat den Kauf von weiteren fünf Airbus A330-200 Verkehrsflugzeugen bekannt gegeben.

Mit den zusätzlichen A330 Verkehrsflugzeugen will Hawaiian ihr Streckennetz weiter ausbauen und ihre älteren Boeing 767 ablösen. Die neu gekauften A330-200 werden zwischen 2013 und 2015 ausgeliefert, dies führt zu 13 A330 Übernahmen in dieser Zeitspanne. Die Fluggesellschaft aus Hawaii hat bereits fünf A330 im Dienst und wird im nächsten Jahr weitere vier Maschinen dieses Typs in die Flotte aufnehmen. Hawaiian hat ihre A330-200 für 294 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt.