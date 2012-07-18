Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juni 2012 eine Verkehrszunahme von 12,4 Prozentpunkten auf 1,075 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Juni 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 22,9 Prozentpunkte auf 1,243 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor konnte um 1,7 Prozentpunkte auf solide 86,5 Prozent verbessert werden. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 827.319 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 12,4 Prozentpunkten. Im ersten Halbjahr 2012 flogen mit Hawaiian 4,549 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 7,2 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.