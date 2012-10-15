Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im September 2012 eine Verkehrszunahme von 26,7 Prozentpunkten auf 1,061 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem September 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 30,5 Prozentpunkte auf 1,298 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um 2,5 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 760.633 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 10,1 Prozentpunkten. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,070 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 8,6 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.